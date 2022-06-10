ارتفاع حاد لأسعار البنزين في المملكة المتحدة

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تشهد المملكة المتحدة ارتفاعا حادا في أسعار البنزين، والذي صعد بوتيرة أعلى من سلع أخرى في السنوات الـ17 الماضية وبلغ سعر لتر الوقود جنيهين تقريبا.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة The Times عن رابطة سائقي السيارات. وبلغ ارتفاع لتر البنزبن خلال فترة أسبوع قرابة بنسين، وإذا استمر سعر البنزين في الارتفاع بنفس المعدل فسيقوم السائقون قريبا بدفع حوالي 100 جنيه لملئ خزان وقود يتسع لنحو 55 لترا.

وذكرت الصحيفة أن أسعار جميع أنواع الوقود آخذة في الارتفاع، بما في ذلك الديزل، ويعزو الخبراء ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية العقوبات ومحاولات التخلي عن موارد الطاقة الروسية.