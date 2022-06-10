كوريا الشمالية تسجل أقل من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

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سجلت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أقل من 50 ألف إصابة جديدة بالحمى يشتبه بأنها إصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، نقلا عن بيانات من مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أن حوالي 45540 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى على مدار الـ24 ساعة الماضية حتى الساعة السادسة مساء في اليوم السابق.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها العدد اليومي لحالات الحمى إلى أقل من 50 ألف حالة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الحمى منذ أواخر أبريل إلى 4349920 شخصا حتى الساعة السادسة مساء اليوم السابق، فيما تعافى أكثر من 4265860 شخصا. ويخضع للعلاج ما لا يقل عن 83980 شخصا.

ولم تقدم الوكالة معلومات عما إذا كان قد تم تأكيد وفيات أخرى. وكان إجمالي الوفيات قد بلغ 71 وفاة حتى يوم 3 يونيو.

وشهد العدد اليومي لحالات الحمى انخفاضا بعد أن بلغ ذروته عندما تم الإبلاغ عن 392920 حالة في يوم 15 مايو.

إلا أن خبراء يرون أنه من الصعب الوثوق بالإحصاءات الصادرة من كوريا الشمالية، نظرا للعدد القليل للغاية في عدد الوفيات بالمقارنة مع حالات الحمى المبلغ عنها.

يشار إلى أن الشمال الذي يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة، أعلن عن تفشي كورونا في يوم 12 مايو، بعد أن زعم أنه خال من فيروس كورونا لأكثر من عامين.