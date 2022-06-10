برلين ولندن وباريس: ندعو إيران إنهاء التصعيد النووي "فورا"

A + A -

دعت برلين ولندن وباريس في بيان مشترك طهران إلى "إنهاء التصعيد النووي" و"القبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة" منذ آذار لإحياء اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من صنع قنبلة ذرية.

وقالت الدول الثلاث في البيان الذي نشرته الخارجية الألمانية إنه في ما يتعلق بالتسوية المطروحة على الطاولة منذ آذار "نأسف لأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية" و"ندعو إيران إلى القيام بذلك فورا".



ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق بقرار إيران "إغلاق 27 كاميرا" لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من "ضربة قاضية" للمحادثات حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.



وقالت برلين ولندن وباريس إنها "تندد" بقرار طهران هذا. واعتبرت الدول الثلاث أن "هذا يفاقم الوضع ويعقد جهودنا نحو استعادة العمل بالكامل" بالاتفاق المبرم عام 2015 والذي ينص على الحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

وتابعت البلدان الثلاثة في بيانها المشترك "نحض إيران على ... وقف تصعيدها النووي وإبرام الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة بشكل عاجل من أجل إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في الوقت الذي لا يزال هذا فيه ممكنا".