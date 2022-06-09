روسيا تلغي ضوابط كانت مفروضة على شركات التصدير

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ألغى مرسوم رئاسي روسي اليوم الخميس ضوابط كانت مفروضة على شركات التصدير الروسية، والحديث يجري عن إلزام المصدرين ببيع 50% من عوائد التصدير في بورصة موسكو.

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صورة تعبيرية

بوتين يوقع مرسوما يخفف الضوابط المفروضة على المصدرين

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يلغي هذه المطالبة، وتم نشر الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية عن مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا ببيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

وفي نهاية الشهر الماضي، أصدر الرئيس الروسي مرسوما يقضي بتخفيض حصة البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي للمصدرين من 80% إلى 50%.