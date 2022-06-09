إردوغان يعلن أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية عام 2023

A + A -

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة السنة المقبلة مبددا الشائعات بشأن اجراء انتخابات مبكرة في البلاد التي تشهد صعوبات اقتصادية.

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها اردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2003، رسميا ترشحه الذي كانت تتوقعه أوساط كثيرة.

وقال اردوغان خلال تجمع للحزب في مدينة إزمير بغرب البلاد "دعوني أقولها هنا، طيب اردوغان هو مرشح تحالف الشعب" في إشارة الى التحالف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليميني.



ولم يقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان، أي مرشح حتى الآن ووجه اردوغان تحديا لزعيمه كمال كليتشدار أوغلو.

وتوجه له بالقول "اعلن إما ترشيحك أو مرشحك".



وأضاف اردوغان ان الانتخابات ستجري في الموعد المحدد في 24 حزيران السنة المقبلة.



وكانت قد سرت شائعات حول احتمال اجراء انتخابات مبكرة وسط الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تركيا بسبب ضعف الليرة والتضخم الذي بلغ نسبة 73,5 بالمئة في أعلى مستوى منذ 1998.



ونسب منتقدون ذلك الى سياسة اردوغان الاقتصادية غير التقليدية القائمة على الضغط من أجل خفض نسب الفوائد للحد من ارتفاع الأسعار.



ولكن، خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، اردوغان مقتنع بأن معدلات الفوائد العالية تزيد من التضخم بدلا من كبحه.



وقال الاثنين "هذه الحكومة لن ترفع معدلات الفوائد".