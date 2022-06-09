living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إردوغان يعلن أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية عام 2023

9
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة السنة المقبلة مبددا الشائعات بشأن اجراء انتخابات مبكرة في البلاد التي تشهد صعوبات اقتصادية.
وهي المرة الأولى التي يعلن فيها اردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2003، رسميا ترشحه الذي كانت تتوقعه أوساط كثيرة. 

وقال اردوغان خلال تجمع للحزب في مدينة إزمير بغرب البلاد "دعوني أقولها هنا، طيب اردوغان هو مرشح تحالف الشعب" في إشارة الى التحالف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليميني.
     
ولم يقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان، أي مرشح حتى الآن ووجه اردوغان تحديا لزعيمه كمال كليتشدار أوغلو.  

وتوجه له بالقول "اعلن إما ترشيحك أو مرشحك".
      
وأضاف اردوغان ان الانتخابات ستجري في الموعد المحدد في 24 حزيران السنة المقبلة.
    
وكانت قد سرت شائعات حول احتمال اجراء انتخابات مبكرة وسط الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تركيا بسبب ضعف الليرة والتضخم الذي بلغ نسبة 73,5 بالمئة في أعلى مستوى منذ 1998.
      
ونسب منتقدون ذلك الى سياسة اردوغان الاقتصادية غير التقليدية القائمة على الضغط من أجل خفض نسب الفوائد للحد من ارتفاع الأسعار.
      
ولكن، خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، اردوغان مقتنع بأن معدلات الفوائد العالية تزيد من التضخم بدلا من كبحه.
     
وقال الاثنين "هذه الحكومة لن ترفع معدلات الفوائد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout