صواريخ باليستيّة صينيّة متطوّرة في السعوديّة، والديمقراطيّون يحثّون بايدن على اتّخاد إجراءات صارمة ضد هذه الصواريخ (موقع الدفاع العربي)

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ذكر موقع الدفاع العربي المتخصّص بالأخبار العسكريّة أنّ العديد من المشرعين الديمقراطيين وقّعوا في مجلس النواب على رسالة تحث الرئيس بايدن على اتباع نهج أكثر حذرًا تجاه المملكة العربية السعودية وتحذير المملكة من السعي لمزيد من التعاون الاستراتيجي مع الصين بشأن الصواريخ الباليستية.

وتأتي الرسالة في الوقت الذي يخطط فيه بايدن للسفر إلى المملكة العربية السعودية هذا الصيف ، وهي رحلة انتقدها بعض كبار الديمقراطيين. وقال النائب آدم بي شيف ، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ، الذي قاد صياغة الرسالة ، يوم الأحد إن بايدن لا ينبغي أن يذهب إلى المملكة العربية السعودية ، مستشهداً بدور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قتل جمال خاشقجي،صحفي بواشنطن بوست.

الرسالة لا تحث السيد بايدن على إلغاء رحلته ، لكنها تقول أن المشاركة مع المملكة يجب أن تهدف إلى “إعادة ضبط هذه العلاقة لخدمة المصالح القومية لأمريكا”.

وأثار المشرعون ست نقاط للإدارة للتركيز عليها مع السعوديين: أسواق النفط العالمية ، والحرب في اليمن ، واحتجاز نشطاء حقوق الإنسان ، والتحقيق في مقتل السيد خاشقجي ، وجهود الحصول على التكنولوجيا النووية المدنية ، والتعاون العسكري مع الصين.

وبالنسبة للصواريخ الصينية قال مسؤولون أميركيون إن الصين تساعد السعودية في بناء صواريخ باليستية والحصول على صواريخ أكثر قدرة. وهذه هي المرة الأولى التي يثير فيها المشرعون الأمريكيون قضية الصواريخ علانية مع البيت الأبيض وحثوا على اتخاذ إجراء بشأنها.

اشترت المملكة العربية السعودية صواريخ باليستية قصيرة المدى من الصين منذ سنوات. لكن في العامين الماضيين ، تكثفت تلك العلاقة ، حتى مع تزايد الخصومة بين الولايات المتحدة والصين. يقول المسؤولون الأمريكيون إن السعوديين يشترون الآن صواريخ أكثر قدرة يمكنها السفر لمسافات أبعد ، وهم يكتسبون التكنولوجيا لإنشاء صواريخهم الخاصة ، وإنشاء مرافق إنتاج وإجراء عمليات إطلاق تجريبية ، بهدف واضح هو القدرة على إنتاج صواريخهم الخاصة في المستقبل.

في ديسمبر ، ذكرت شبكة سي إن إن أن مسؤولي المخابرات الأمريكية قدّروا أن الصين شاركت تكنولوجيا مهمة لصواريخها الباليستية مع المملكة العربية السعودية.

وقالت داليا داسا كاي ، خبيرة الشرق الأوسط في مركز بيركل للعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: “قضية الصواريخ منفصلة عن المخاوف النووية في المنطقة. الآن هناك مخاوف من قيام المملكة العربية السعودية بإنشاء قدرات محلية لبناء الصواريخ.”

كما يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن المملكة العربية السعودية قد تحاول صنع أسلحة نووية إذا طورت إيران أسلحة نووية. لدى إيران برنامج نووي مدني تحاول الولايات المتحدة ودول أخرى تقييده حتى لا يتمكن قادتها من تحويله إلى برنامج تسليحي. لكن استراتيجية إدارة بايدن للقيام بذلك تعثرت – من خلال حمل إيران على الالتزام بشروط الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترامب.

المملكة العربية السعودية شريك وثيق للولايات المتحدة ومشتري رئيسي للمعدات العسكرية الأمريكية. ولكن مع تعرض المملكة والأمير محمد لانتقادات متزايدة بعد مقتل السيد خاشقجي ، كثفت المملكة العربية السعودية عملها مع الصين ، وهي مشتر رئيسي للنفط السعودي ولديها مصالح عسكرية متنامية في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تسعى المملكة لتحسين قدراتها الصاروخية كما تفعل إيران ، منافستها الرئيسية في المنطقة ، الشيء نفسه. تمتلك إيران صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى قادرة على ضرب أي جزء من الشرق الأوسط وجنوب أوروبا. أكثر صواريخها تطوراً هو شهاب 3 ، الذي يمكنه السفر لأكثر من 800 ميل.

السعودية تحصل على المزيد من الصواريخ الباليستية الصينية

ولا تزال المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل كبير على التدريب والمعدات العسكرية الأمريكية ، مما يمنح إدارة بايدن بعض النفوذ. وفي رسالتهم ، ضغط المشرعون الديمقراطيون على بايدن لاستخدام هذا النفوذ.

وجاء في الرسالة أن “التقارير العامة تشير إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعاون استراتيجي أكبر مع الصين ، بما في ذلك الاستحواذ على مزيد من الصواريخ الباليستية. نحثكم على توضيح أن الشراكة مع الصين بطرق تقوض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة سيكون لها تأثير سلبي دائم على العلاقات الأمريكية السعودية.”

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال حدث عبر الإنترنت الأسبوع الماضي إن السيد بايدن تولى منصبه بهدف التأكد من أن علاقة الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية “تخدم مصالحنا الخاصة ، فضلاً عن قيمنا ، ونحن نمضي قدمًا”.

وأضاف السيد بلينكين: “لكن أيضًا الحفاظ عليها ، لأنها تساعدنا أيضًا في إنجاز العديد من الأشياء المهمة”.

وقال إن الإدارة حاولت معالجة مقتل خاشقجي وحثت السعوديين على المساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم. لكنه لم يذكر العلاقات العسكرية والأمنية المتنامية للمملكة العربية السعودية مع الصين ، والتي قال هو والسيد بايدن إنها أكبر منافس للولايات المتحدة.

وقال السيد بلينكين عن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية: “النقطة التي أطرحها على المدى الطويل هي أننا نريد التأكد من أننا من خلال العلاقة نتعامل مع مصالحنا في تلك العلاقة. نحن نحاول وضع كل ذلك معًا واتخاذ نهج شامل تجاه المملكة العربية السعودية ، كما نفعل مع أي دولة أخرى.”

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، كارين جان بيير: “كانت المملكة العربية السعودية شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة منذ ثمانية عقود. إن كل رئيس منذ روزفلت [فرانكلين ديلانو روزفلت] التقى مع القادة السعوديين والرئيس [بايدن] يعتبر المملكة العربية السعودية شريكًا مهمًا في مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية.”

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ، استشهدت جان بيير بمساعدة المملكة العربية السعودية في الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في اليمن ، واحتواء إيران ومكافحة الإرهاب.

وأضافت أن “الطيارين السعوديين طاروا مع طيارينا في الحرب ضد داعش ، وأبحرت دورياتها البحرية مع دورياتنا في البحر الأحمر والخليج ، والعسكريون الأمريكيون متمركزون في السعودية”.

كان من المتوقع أن يسافر بايدن إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر للقاء كبار المسؤولين السعوديين ، بما في ذلك الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لكن جدوله الزمني لم ينته أبدًا ومن المتوقع الآن أن يقوم بالرحلة في يوليو مع توقف في إسرائيل.”