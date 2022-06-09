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بينيت في "زيارة خاطفة" للامارات

9
JUNE
2022
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وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الخميس الى الإمارات العربية المتحدة في زيارة قصيرة، لإجراء محادثات مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد وقت قصير من توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.


وزيارة بينيت هي الثانية له إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في العام 2020 برعاية الولايات المتحدة، والأولى بعد تولي الشيخ محمد بن زايد منصب الرئاسة إثر وفاة أخيه غير الشقيق خليفة بن زايد آل نهيان في منتصف أيار.


وكان الرجلان التقيا أيضا في مصر في آذار.


ولم يكن هناك إعلان مسبق عن الزيارة التي وصفها مكتب بينيت بأنها "زيارة خاطفة" من شأنها أن تتطرق الى "مختلف القضايا الإقليمية".


وقال بينيت، وفق بيان صادر عن مكتبه قبل مغادرة إسرائيل، "اليوم، سننقل معا العلاقة المميزة التي نسجت بين بلدينا الى مستوى أعلى لما فيه نمو وأمن شعبينا".


ووقّعت الإمارات وإسرائيل في دبي الشهر الماضي اتفاق تجارة حرة هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية، وتستثني بموجبه 96 بالمئة من السلع المتبادلة من الرسوم الجمركية، "فورًا أو تدريجيًا

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