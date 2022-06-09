إسبانيا.. إجلاء ألفي شخص من خطر حريق غابات بجنوب البلاد

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نشرت السلطات الإسبانية نحو 1000 رجل إطفاء وجنودا وأطقم دعم لمكافحة حريق غابات اندلع في جنوب البلاد وأدى إلى إجلاء نحو 2000 شخص وسط مخاوف من أن الطقس الحار قد يغذي ألسنة اللهب.

تسابق السلطات الزمن في منطقة الأندلس الجبلية الجافة حيث أعلنت الأرصاد الجوية الإسبانية أن البلاد على وشك مواجهة موجة حر.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية وأن تشهد مزيدا من الارتفاع خلال نهاية الأسبوع.

ووفق الخدمات الوطنية لمكافحة الحرائق وحكومة الأندلس الإقليمية، سعت أطقم العمل إلى الاستفادة من تراجع طفيف في درجات الحرارة وزيادة الرطوبة ما أدى إلى هدوء ألسنة اللهب.

وتقف سبع مروحيات مجهزة لإلقاء المياه وطائرة تنسيق على أهبة الاستعداد.

وقالت السلطات إن وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية المكلفة بمساعدة القوات المدنية في الحوادث الكبرى أرسلت 233 فردا وأكثر من 80 مركبة إلى المنطقة.

كما ذكر مسؤولون أن عمليات اجلاء جرت كإجراء احترازي في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء من خمسة مواقع مختلفة في ملقة.