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الدفاع الروسية: إبطال أكثر من 15 ألف لغم وقذيفة في دونيتسك ولوغانسك

8
JUNE
2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الهندسية ووزارة الطوارئ الروسية أبطلتا أكثر من 15 ألف لغم وقذيفة، خلفتها قوات كييف في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن "فرق إزالة الألغام للقوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ تنفذ مهاما لتطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من الأجسام القابلة للانفجار".

وأضاف أنه تم فحص ما مجموعه 2899.3 هكتار من الأراضي، بما في ذلك خلال اليوم الأخير 22.2 هكتار من الأراضي و35 مبنى وجسر واحد و9.64 كلم من الطرق.

وتم إبطال مفعول 15087 جسما خطيرا قابلا للانفجار، 306 منها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن "خطر الألغام الأوكرانية العائمة بالقرب من سواحل الدول المطلة على البحر الأسود لا يزال قائما، ويمثل تهديدا على الملاحة البحرية".

وأشار إلى أن "70 سفينة أجنبية لا تزال محاصرة في 6 موانئ أوكرانية".

وأكد أن روسيا "تتخذ كامل الإجراءات لضمان أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود وبحر آزوف، وتضمن عمل ممرين إنسانيين في البحرين المذكورين".

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