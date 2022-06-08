حاكم لوغانسك: القوات الروسية تسيطر على جزء كبير من سيفيرودونتسك

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أكد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي على "تلغرام" أن "قوات موسكو تسيطر على جزء كبير من سيفيرودونتسك. المنطقة الصناعية ما زالت تحت سيطرتنا ولا يوجد روس هناك. القتال يدور فقط في الشوارع الداخلية للمدينة"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".



وتابع: "الروس يطلقون النار على كل شيء، إنهم يدمرون كل المنازل في سيفيرودونيتسك بالدبابات والمدفعية.إنهم يطلقون النار على المنطقة الصناعية أيضا، لكن القتال مستمر، رجالنا يقاومون في الشوارع".



وأشار غايداي إلى أن "ليسيتشانسك المجاورة يسيطر عليها الجيش الأوكراني تماما لكنها تتعرض لقصف قوي وعشوائي، متهما القوات الروسية باستهداف مستشفيات ومراكز توزيع مساعدات إنسانية "عمدا"، وقال:"انهم يطلقون النار من أسلحة ثقيلة والدمار هائل"