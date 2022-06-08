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"زارا" وسلسلة شركات عالمية قد تستأنف أعمالها في روسيا

8
JUNE
2022
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أفادت تقارير إعلامية بأن بعض الشركات العالمية التي كانت قد أعلنت أغلاق فروعها في روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تفكر جديا باستئناف أعمالها في روسيا من جديد.
وأشارت التقارير إلى أن شركة "Inditex" الإسبانية، التي تمتلك علامات تجارية شهيرة مثل "Zara" و"Massimo Dutti" و"Bershka" و"Pull & Bear" و"Stradivarius" و"Oysho"، قد تفكر جديا بإعادة افتتاح بعض المتاجر بروسيا في يونيو/ حزيران الجاري.
ونقلت صحيفة "إزفيستسا" الروسية، عن مديرة محلات التجزئة شركة (Knight Frank Russia)، التي أشارت إلى أنه لا يوجد موعد محدد للافتتاح حتى الآن، لكن الشركة ترغب في العودة إلى المبيعات خلال فصل الصيف، مما سيسمح للمتاجر ببيع البضائع المتبقية وبدء موسم العمل مع مجموعة الخريف الجديدة.
وبينت التقارير إلى أن الشركة سيتعين عليها التخلي بعض النقاط (مراكز البيع) غير المربحة، حيث قد ترتفع الأسعار في المتاجر المعاد فتحها بسبب زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية والمعاملات.
يذكر أن شركة " Inditex" تمتلك 500 متجر في روسيا، يعمل فيها أكثر من تسعة آلاف شخص.
وأعلنت إدارة الشركة مطلع مارس/ آذار الماضي عن تعليق مؤقت لأنشطتها في روسيا، موضحة قرارها بعدم القدرة على "ضمان استمرارية العمليات"، بحسب المزاعم.

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