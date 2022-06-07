قطار ركاب يصطدم بشاحنة في بلغاريا ومقتل ثلاثة أشخاص

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اصطدم قطار ركاب بشاحنة في شمال غرب بلغاريا الثلثاء ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، على ما قالت وزارة الداخلية البلغارية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحادث وقع عند تقاطع غير خاضع للمراقبة قرب بلدة غارا أوريشيتس وتسبب في خروج إحدى عربات القطار عن السكة.





وقتل سائقا القطار وسائق المركبة التي كانت تنقل الحجارة في الحادث فيما نجا الركاب.





وشبكة السكك الحديد البلغارية قديمة وفي حالة سيئة، ما يضطر القطارات في كثير من الأحيان إلى الحد من سرعتها بشكل كبير. وفيما تكثر الحوادث، نادرا ما يقع ضحايا.



