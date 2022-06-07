لوبان: حظر النفط الروسي إجراء أحمق

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وصفت مرشحة الرئاسية الفرنسية السابقة مارين لوبان الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط الروسية بالأحمق معتبرة أن روسيا ستزداد ثراء من بيع نفطها إلى دول أخرى.

وقالت لوبان في حديث لمحطة فرانس انفو الإذاعية “العقوبات الغبية سوف تضر بالفرنسيين والنفط الروسي الذي لن نشتريه سوف يباع للآخرين وإن وقف إمدادات النفط الروسية سيؤدي إلى زيادة أسعار النفط لذلك روسيا ستزداد ثراء من مبيعات النفط لدول أخرى وستكون في غاية السعادة”.

وحذرت من أن الحظر المفروض على النفط الروسي وكذلك الحظر المحتمل على الغاز الروسي الذي قد يفرضه الاتحاد الأوروبي في المستقبل سيكون لهما عواقب وخيمة على المواطنين الفرنسيين.