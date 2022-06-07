سرقة تطال صناديق أمانة في أكبر مصرف إيراني

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تعرض فرع أساسي في طهران يتبع "بانك ملي"، أكبر المصارف الإيرانية، لعملية سرقة طالت أكثر من 160 من صناديق الأمانة المودعة لديه، وفق ما أفاد في بيان الثلاثاء.

وأوضح المصرف أن اللصوص الذين استغلوا الحركة شبه المعدومة في المدينة في يوم عطلة رسمية، دخلوا خلسة إلى فرعه في شارع إنقلاب (الثورة بالفارسية) الرئيسي وسط العاصمة، وتمكنوا من سرقة 168 صندوق أمانة.

وأفادت وكالة "فارس" أن اللصوص تسللوا عبر موقف للسيارات وخلعوا قفل باب خلفي للفرع، وخرجوا عبر المسار ذاته بعدما أغلقوا الباب خلفهم.



ونفت الشرطة تقارير صحافية محلية تحدثت عن أن أنظمة الإنذار العائدة للمصرف بعثت برسالة نصية إلى الهاتف النقال لمدير الفرع، إلا أن الأخير تجاهلها على خلفية تلقيه عددًا من الإنذارات الخاطئة في مراحل سابقة.