مقتل شخصين في مدينة "شوالمشتات" وسط غربي ألمانيا بحادث إطلاق نار

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لقي شخصان مصرعهما في محل بقالة في شوالمشتات شمال هيس في منطقة شوالم إيدر شمال شرقي العاصمة المالية فرانكفورت.

وبحسب الشرطة الألمانية، فقد أطلقت أعيرة نارية بعد الساعة الواحدة بعد الظهر بقليل على ويراستراس في منطقة تريسا.

وتم العثور على جثتي شخصين سقطا أثناء إطلاق النار. حيث تم تطويق المنطقة المحيطة على مساحة كبيرة.

وأضافت الشرطة في بيان نشرته على "تويتر"، إنه ليس هناك ما يشير إلى وجود أي خطر على الناس.

هذا وأعلنت الشرطة الألمانية، شهر كانون الثاني الماضي، مقتل مسلح كان وراء سقوط عدد من المصابين في إطلاق نار داخل قاعة محاضرات بجامعة هايدلبرغ، جنوب غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة في بيان مقتضب إن "الجاني توفي" دون ذكر أي تفاصيل حول الواقعة أو ظروف مقتله، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

ولم تكشف الشرطة أيضا أية معلومات حول هوية المصابين أو هوية منفذ الهجوم.