يوحنا العاشر في رسالة إلى رئيس الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية: نصلي إلى السيد ليستمر بتوجيه خطاكم في قيادة الكنيسة

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توجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر برسالة إلى رئيس الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية متروبوليت كييف أونوفريوس جاء فيها: "نحن نبكي مع غبطتكم، كما بكيتم معنا في السابق، بسبب الخسائر الفادحة بين أبناء رعيتكم وأبناء بلدكم نتيجة الحرب. نحن جميعا، على دراية بما تتعرض له كنائسكم من تدمير عنيف، وبالموت الذي يطال الإكليروس والرهبان والمؤمنين، وبنزوح المدنيين من وطنهم. وفي وسط هذه الأوقات المظلمة، نرافق غبطتكم وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بالصلاة المستمرة، وتتضرع الكنيسة الأنطاكية بأكملها، إلى الروح القدس في زمن العنصرة المبارك، أن يحل ويعيد السلام ويجلب الشفاء.



نصلي إلى السيد لكي يستمر في توجيه خطاكم في قيادة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية خلال هذه الأوقات الصعبة".