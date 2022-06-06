منظمة التعاون الاسلامي ودول خليجية تستنكر تصريحات "معادية للإسلام" لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند

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شجبت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الأحد تصريحات تناولت النبي محمد أدلت بها مسؤولة كبيرة في الحزب الحاكم في الهند.

واستنكرت وزارة الخارجية السعودية التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، "من إساءة للنبي محمد" مؤكدة "رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة".



وتأتي هذه المواقف في حين يزور نائب الرئيس الهندي فينكايا نايدو الدوحة لتعزيز العلاقات التجارية بين الهند وقطر.



واستدعت الخارجية القطرية سفير الهند في الدوحة ديباك ميتال في اليوم الثاني من زيارة نائب الرئيس الهندي ورجال أعمال هنود.