أوكرانيا: تصريحات ماكرون بشأن روسيا "إهانة لفرنسا"

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انتقدت أوكرانيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إن من المهم عدم "إهانة" روسيا إذ قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن تصريحاته "ليست سوى إهانة لفرنسا".

وقال ماكرون في مقابلة نشرتها صحف اليوم : "يجب ألا نهين روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي يتوقف فيه القتال من إيجاد سبيل للخروج بالوسائل الديبلوماسية... أنا مقتنع بأن دور فرنسا هو أن تكون قوة وسيطة".

ورد كوليبا على" تويتر" وفق "رويترز "الدعوات لتجنب إهانة روسيا ليست سوى إهانة لفرنسا ولكل دولة أخرى تطالب بذلك".

وأضاف: "لأن روسيا هي التي تهين نفسها. من الأفضل لنا جميعا التركيز على كيفية إيقاف روسيا عند حدها. هذا سيؤدي لإحلال السلام وإنقاذ الأرواح".