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"جريمة الـ 4 ساعات"... دخل مستشفى وطعن 3 أشخاص

4
JUNE
2022
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تعرض مستشفى في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، الجمعة، لهجوم بسكين، أسفر عن طعن 3 من العاملين بالكادر الطبي.

 

وقالت شرطة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، إنها تلقت بلاغا في الـ 3 و50 دقيقة مساء الجمعة، بشأن طعن اثنين من العاملين بالكادر الطبي في مستشفى "إنسينو".

 

ولدى وصول رجال الشرطة، عثر على اثنين من الممرضين وطبيب وقد تعرضوا للطعن، فيما قام المهاجم بحبس نفسه في غرفة حتى الساعة الثامنة والنصف مساء، عندما تمكنت الشرطة من القبض عليه، وفق ما أوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.


وتم النقل الجرحى لتلقي العلاج، وأصبحت حالتهم جميعا مستقرة الآن, ولم يتم الكشف عن دوافع المهاجم حتى الآن.

 

ويشار إلى أن هذه الجريمة جاءت بعد هجوم مشابه تعرضت له مستشفى في أوكلاهوما، أسفر عن مقتل 5 أشخاص، من بينهم المهاجم وطبيبه الجراح.

 

واتضح أن, المسلح هاجم طبيبه، بعد أن قال إن آلامه ما زالت مستمرة بعد الجراحة التي أجراها له.

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