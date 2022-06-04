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روسيا تمنع 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها

4
JUNE
2022
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منعت روسيا 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها ردا على عقوبات أعلنتها أوتاوا ضد أفراد روس بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن هذا الإجراء يشمل "قادة منظمات داعمة للقوى القومية المتطرفة في أوكرانيا، ومسؤولين عسكريين كبارا" مشيرة إلى أنه اتُخذ "ردا على العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا التي أعلنتها أوتاوا في 8 أيار".

والكثير من هؤلاء الأفراد أعضاء في منظمات مرتبطة بأوكرانيا، مثل المؤتمر الكندي الأوكراني الذي يقول إنه يمثّل الجالية الأوكرانية أمام الحكومة الكندية.

وسبق أن مُنِع أكثر من 600 كندي من دخول روسيا منذ بداية هجومها في أوكرانيا.

في 19 أيار أعلنت روسيا إغلاق مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية "سي بي سي/راديو كندا" في موسكو وإلغاء اعتمادات صحافيي هذه المؤسسة الإعلامية الكندية وتأشيراتهم، في قرار اعتبره رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "غير مقبول".

من جهتها فرضت أوتاوا عقوبات على أكثر من ألف فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس.

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