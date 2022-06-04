وأدين ديلخايوت قاسِموف (34 عاما)، بكلتا التهمتين بعد محاكمة جرت عام 2019. ووُجهت إليه التهم في 2015.



وقال ماثيو أولسن، مساعد النائب العام للأمن القومي في بيان: "قاسموف مؤيد لتنظيم داعش وقام بجمع الأموال وقدمها لشخص آخر لتمويل سفره للانضمام إلى الجماعة الإرهابية. وبهذا الحكم يُحاسب قاسموف على جرائمه".

وتصنف الولايات المتحدة تنظيم داعش "منظمة إرهابية أجنبية".

وقال أولسن: "كان قاسموف ضمن مجموعة أفراد سعوا للسفر إلى سوريا للانضمام إلى داعش أو تمويل آخرين يسعون لأن يصبحوا مقاتلين أجانب في صفوفها".