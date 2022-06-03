سريلانكا تحذّر من "خطر المجاعة" وتطلب "المساعدة الطارئة"!

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طلبت سريلانكا مساعدة طارئة من الأمم المتحدة لإعادة تشكيل مخزونها من المواد الغذائية الأساسية، على ما أعلنت الحكومة الجمعة مُحذرة من خطر حصول مجاعة في البلد.

وتواجه سريلانكا أخطر أزمة اقتصادية منذ استقلالها وتعاني نقصاً خطيراً في الوقود والغذاء والأدوية بسبب انقطاع العملات الأجنبية وتضخم حاد.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان أن منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تعتزم تطبيق "خطة أزمة للاستجابة للوضع الغذائي الطارئ" وستقدم مساعدة مالية لقطاع الزراعة في المناطق الحضرية.

وتراجع إنتاج الأرز في سريلانكا بمعدل النصف العام الماضي والموسم الجديد الذي بدأ الشهر الماضي يعاني بشدة نقص الأسمدة الناجم عن نفاد العملات الأجنبية الذي يمنع استيراد هذه المواد.

وفي مواجهة انكماش مالي غير مسبوق، طلبت سريلانكا مساعدة صندوق النقد الدولي بعدما تخلفت عن سداد أقساط دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار.

وعينت سريلانكا في أيار رئيس الوزراء الجديد رانيل ويكريميسينغه الذي يتولى كذلك مهام وزير المال.

وخلف على رأس الحكومة ماهيندا راجاباكسا الذي أرغم على مغادرة منصبه بعد موجة عنف أوقعت ما لا يقل عن تسعة قتلى الشهر الماضي.