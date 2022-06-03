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"أسوأ خطاب لبايدن في التاريخ" يدفع الجمهوريين لتأييد فكرة عزله

3
JUNE
2022
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أيد أنصار الحزب الجمهوري عزل الرئيس جو بايدن، بعد أن ألقى الأخير أسوأ خطاب في تاريخ البلاد، دعا فيه إلى تشديد الرقابة على تداول الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وكتب عضو الكونغرس الجمهوري، داريل إيسا، على "تويتر": "أتيحت الفرصة للرئيس بايدن لحشد البلاد هذا المساء. لكنه لم يفعل. لقد انتقد كل من لا يشاركه فكرته في السيطرة على السلاح. كان أسوأ خطاب له حتى الآن".

كما انضمت عضو الكونغرس عن ولاية جورجيا الجمهورية، مارجوري تايلور غرين، إلى إدانة خطاب الرئيس الأمريكي.

وفي الآونة الأخيرة، وقعت عدة حوادث إطلاق للنار في الولايات المتحدة ففي 1 يونيو، أطلق أمريكي من أصل إفريقي النار من بندقية ومسدس على المرضى والمراجعين في المركز الطبي في تولسا، وبعد ذلك انتحر.

وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب عشرة آخرون.

وفي مايو، قتل مسلح عشرة أشخاص في سوبر ماركت في بوفالو.

وفي الشهر نفسه، قتل 19 من تلاميذ مدرسة واثنان من المدرسين جراء إطلاق نار في بلدة يوفالدي في تكساس.

نوفوستي

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