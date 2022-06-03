حاملة الطائرات الصينية الضخمة “تبحر قريبا”

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أظهرت صور بالأقمار الصناعية أن حاملة الطائرات الأكثر تقدما وتطورا في الصين حتى الآن على وشك الاكتمال، حيث أشار الخبراء إلى أن السفينة قد تبحر قريبا.

يتم بناء حاملة الطائرات ”تايب 003″ المطورة حديثا بحوض بناء السفن في جيانغنان، شمال شرق شنغهاي، منذ عام 2018.

تظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة ”بلانيت لابس” في 31 مايو إلى أن العمل على السفينة على وشك الانتهاء، وفقا لوكالة أسوشيتد برس التي قامت بتحليل الصور.

لطالما كان إطلاق حاملة الطائرات مرتقبا ويشكل ما وصفه مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بأنه ”لحظة أساسية في جهود التحديث الجارية في الصين ورمزا للقوة العسكرية المتنامية للبلاد”.

أشار مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في تقرير إلى أن الصين غالبا ما تربط الانجازات العسكرية بالعطلات الرسمية والاعياد السنوية القائمة.

ولفت المركز إلى أن السفينة قد يتم اطلاقها قريبا بحلول يوم الجمعة، بالتزامن مع مهرجان قوارب التنين الوطني، وكذلك الذكرى الـ157 لتأسيس حوض بناء السفن في جيانغنان، حيث يتم بناء السفينة.

رغم عدم الإعلان عن الإطلاق، نشرت صحيفة غلوبال تايمز الحكومية، يوم الثلاثاء، موضوعا تنقل فيه عن تقارير بأنه ”يمكن إطلاقها (السفينة) قريبًا”.