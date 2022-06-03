مشروع قرار أميركي يدعو طهران للتعاون مع الوكالة الذرية

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أكدت الولايات المتحدة أنها تعد مشروع قرار مع الأوروبيين لعرضه على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحضّ إيران على "التعاون الكامل" مع الوكالة، وهي خطوة رفضتها طهران مسبقا ووصفتها بأنها "غير بناءة".

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير حديث لها بغياب "ردود مرضية" من إيران بشأن وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.

ويفاقم هذا الملف الذي يثير قلق المجتمع الدولي منذ عدة أشهر، الجمود في المفاوضات التي انطلقت قبل أكثر من عام في محاولة لإنقاذ الاتفاق الذي يفترض أن يحول دون تصنيع الجمهورية الإسلامية قنبلة نووية.

من المنتظر عرض مشروع القرار على مجلس محافظي المنظمة الدولية الذي سيجتمع الأسبوع المقبل في فيينا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الخميس عن "مخاوف جدية للغاية" لدى واشنطن، وقال "إيران لم ترد بشكل موثوق على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".