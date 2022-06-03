living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن: ندعم توسع الناتو بما يراعي مصالح جميع الحلفاء

3
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أبلغ الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في اجتماع شخصي، بأنه “سيدعم عملية توسع سريعة للحلف بما يراعي المصالح الأمنية لجميع الحلفاء”.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض: “خلال المحادثات رحبت الأطراف بمحاولات فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو، وأعرب الرئيس بايدن عن دعمه القوي لجهود الأمين العام ستولتنبرغ لتسهيل عملية انضمام سريعة تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لجميع الحلفاء”.

وأضاف: “ناقش الطرفان في واشنطن الاستعدادات لقمة الحلف المقرر عقدها في أواخر يونيو المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، وقضايا تعزيز إمكانات الناتو الدفاعية واحتواء روسيا”، فضلا عن مجموعة واسعة من المواضيع العالمية من “تغير المناخ إلى الأمن في الفضاء الإلكتروني”.

ويقوم الأمين العام لحلف الناتو هذه الأيام بزيارة إلى واشنطن، حيث أجرى في وقت سابق اليوم محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout