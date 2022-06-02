مجلس الأمن الروسي: اتصالاتنا مستمرة مع الغربيين ونبحث عن حلول وسط

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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، أن السلطات الروسية لا تقطع الاتصالات مع الزملاء الغربيين، وتواصل البحث عن حلول وسط وأرضية مشتركة.

ولفت باتروشيف في حديث لصحيفة “كوميرسانت” إلى أن رغبة روسيا في بناء أمن متساو وغير قابل للتجزئة للجميع “تلقى آذانا صاغية لها في معظم دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية”.

وقال: “لا نقطع اتصالاتنا مع زملائنا الغربيين، ونواصل البحث عن حلول وسط وتحديد المجالات التي يمكن فيها التعاون متبادل المنفعة. وهكذا، أجرينا حوارا مع مجلس الأمن القومي الأمريكي، وأوضحنا بشدة لواشنطن أننا لن نسمح بتجاوز “الخطوط الحمراء” وتهديد الأمن القومي الروسي”.