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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثلثي سكان العالم ربما لديهم مستويات كبيرة من الأجسام المضادة لمرض «كوفيد 19»، ما يعني أنهم أصيبوا بالمرض أو تم تلقيحهم.



وقالت المنظمة، في ملخص لدراسات من جميع أنحاء العالم، إن ما يطلق عليها معدلات الانتشار المَصلي ارتفع إلى 67 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من 16 في المائة في شهر فبراير (شباط) عام 2021، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ومع الأخذ في الاعتبار حالة الطوارئ الخاصة بالمتغير «أوميكرون» سريع الانتشار، فإن الرقم قد يكون أعلى، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويقدم تقرير منظمة الصحة العالمية لمحة عن الطريقة التي يزيد بها العالم بشكل جيد مقاومته للجائحة.