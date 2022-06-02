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الغارديان البريطانية: العقوبات ضد روسيا لن تجدي نفعا وسيتم إبرام صفقة عاجلا أم آجلا

2
JUNE
2022
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كتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن العقوبات الغربية ضد روسيا لن تجدي نفعا، متوقعة إبرام صفقة عاجلا أم آجلا.
ووفقا لتقرير كتبه لاري إليوت، محرر الاقتصاد في صحيفة الغارديان، أثبتت الشهور الثلاثة الماضية أن روسيا تكسب الحرب الاقتصادية التي تخوضها ضد أمريكا والغرب.


ودللت الصحيفة على ذلك بقولها: إذا كانت هناك حاجة إلى دليل على أن العقوبات لا تجدي نفعا، فإن قرار الرئيس جو بايدن بتزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة يوفر ذلك.

وأوضحت أن الأمل هو أن تحقق التكنولوجيا العسكرية الحديثة من الولايات المتحدة ما فشل حظر الطاقة والاستيلاء على الأصول الروسية حتى الآن في تحقيقه... وهو إجبار روسيا على سحب قواتها.

وتابعت: العقوبات كان لها تأثير ضار في زيادة تكلفة صادرات النفط والغاز الروسية، مما أدى إلى تعزيز ميزانها التجاري بشكل كبير وتمويل مجهودها الحربي.

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