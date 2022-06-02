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ماكرون يهدي الملكة إليزابيث حصاناً أصيلاً في مناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش

2
JUNE
2022
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قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسفارة البريطانية في باريس، اليوم الخميس، إن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، المعروفة بحبها للخيول، ستتلقى واحدا من أفضل الخيول الأصيلة التي يمتلكها الرئيس الفرنسي كهدية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ70 لجلوسها على العرش.
 
وأفاد مكتب ماكرون بأن الحصان البالغ من العمر سبع سنوات، ويطلق عليه فابولو دي موكور، رافق ماكرون في الشانزليزيه في باريس الشهر الماضي في إطار احتفال رسمي.

وكانت الملكة (96 عاما) تمتطي الجياد معظم حياتها، وهي من أشد المعجبين بسباقات الخيول. وامتلكت العديد من خيول السباق على مر السنين. وسيحضر أفراد من العائلة المالكة سباق إبسوم ديربي يوم السبت في إطار الاحتفالات باليوبيل البلاتيني.

وبدأت بريطانيا اليوم الخميس مراسم واحتفالات تستمر أربعة أيام احتفالا بالذكرى الـ70 لتولى إليزابيث العرش، لتكون بذلك أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.

وأشاد ماكرون في وقت سابق بالملكة لتحقيقها حالة الاستقرار وسط أوقات الحرب والتغيرات الكبيرة في المجتمع.
وقال ماكرون في رسالة مصورة باللغة الإنكليزية نُشرت على حسابه الرسمي على تويتر "خلال هذه التحولات، استمر تفانيك لتحالفنا ولصداقتنا، وذلك ساعد في بناء الثقة التي جلبت الحرية والازدهار لقارتنا".

كان ماكرون أهدى خيلا أصيلة للرئيس الصيني شي جين بينج عندما قام بزيارة رسمية للصين استمرت ثلاثة أيام عام 2018.
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