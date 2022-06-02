مناورات عسكرية جوية وبحرية تجريها إسرائيل وسط توتر مع إيران

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أجرت عشرات المقاتلات الإسرائيلية هذا الأسبوع مناورات فوق البحر الأبيض المتوسط فيما نفذت سفن حربية مناورات في البحر الأحمر على ما أعلن الجيش اليوم، في إطار استعداده لمختلف "السيناريوهات" مع إيران.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، يتزامن ذلك مع توتر مرده إلى توقف جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي بدأت الجمهورية الإسلامية مباحثات تتعلق به مع القوى الكبرى في تشرين الثاني الماضي. ويرمي الاتفاق إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.



وتعارض إسرائيل بشدة الاتفاق النووي للعام 2015 والذي كانت الولايات المتحدة انسحبت معه في العام 2018، وتعهدت الدولة العبرية بعمل كل ما يلزم لمنع الجمهورية الإسلامية من إنتاج قنبلة نووية.



وقال الجيش الإسرائيلي: "نستعد ونتدرب باستمرار لمجابهة أي سيناريو محتمل بما في ذلك التهديدات الإيرانية".



وكشف في بيان الأربعاء، أن "عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية أجرت تدريبات جوية فوق البحر الأبيض المتوسط لمحاكاة الطيران البعيد المدى". وأفاد بأن الطائرات نفذت الثلاثاء تدريبات محاكاة لرحلة طيران بعيدة المدى والتزود بالوقود في الجو وضرب أهداف بعيدة.



وأجريت التدريبات خلال تمرين حمل اسم "مركبات النار" كان من المزمع اجراؤه في أيار العام الماضي في ظل النزاع مع الفلسطينيين لكن التصعيد الدموي مع قطاع غزة حينها والذي استمر لمدة 11 يوما تسبب في تأجيله.



واليوم، أكد الجيش الإسرائيلي أن طواقم من "السفن الحاملة للصواريخ وأساطيل الغواصات" أكملوا "تدريبا معقدا وطويلا في البحر الأحمر".



ونقل البيان عن القائد العام للبحرية ديفيد ساعر سلمي قوله ان "هذا التدريب الموسع يحاكي سيناريوهات مختلفة بينها التفوق العسكري البحري والحفاظ على المناورات الحرة في المنطقة".