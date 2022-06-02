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زيلينسكي يكشف المساحة التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا

2
JUNE
2022
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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مصورة أمام برلمان لوكسمبورغ، يوم الخميس، المساحة التي بات الجيش الروسي يسيطر عليها من بلاده.

وقال زيلينسكي، إن روسيا "تحتل حاليا حوالي 20 في المئة من أراضي أوكرانيا".

وأضاف: "علينا الدفاع عن أنفسنا ضد الجيش الروسي بأكمله تقريبا. جميع التشكيلات العسكرية الروسية الجاهزة للقتال متورطة في هذا العدوان".

وأوضح أن "الخطوط الأمامية للمعركة تمتد عبر أكثر من ألف كيلومتر"، حسبما نقلت "رويترز".

وذكر زيلينسكي في مقابلة نشرت الأربعاء أن ما بين 60 الى 100 جندي أوكراني يقتلون يوميا في ساحة المعركة بينما يصاب نحو خمسمئة آخرين بجروح.

وأفاد زيلينسكي لموقع نيوزماكس الأميركي بأن "الوضع في الشرق صعب للغاية".

ويأتي هذا المستوى المرتفع من الخسائر البشرية في الوقت الذي تحاول فيه القوات الأوكرانية منع القوات الروسية من السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك في شرق البلاد. 

وأشارت تقارير الى أن القوات الروسية على وشك السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك، بعد حصار طويل اشتمل على قصف مدفعي وجوي مكثّف.

وأكّد زيلينسكي في المقابلة "نحن نحافظ على خطوطنا الدفاعية في الشرق".

وفيما يتعلق بالخسائر الروسية، قدّرت الحكومة الأوكرانية الأسبوع الماضي أن الروس فقدوا أكثر من 30 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 شباط. 

وعن إمكانية اللقاء بين الرئيسين، قالت روسيا الأربعاء إنها لا تستبعد عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتن ونظيره الأوكراني، لكن أي محادثات من هذا القبيل يجب أن يتم التحضير لها مسبقا.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين بأن العمل على وثيقة سلام مع أوكرانيا توقف منذ فترة طويلة ولم يُستأنف.

ولفت بيسكوف إلى أن الناس في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا مثل خيرسون وزابوريجيا ودونباس يجب أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم، وإن الكرملين لا يساوره أي شك في أنهم سيتخذون "القرار الأفضل".

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