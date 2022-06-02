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أوبك+ تقر زيادة إنتاج النفط بـ 648 ألف برميل يومياً

2
JUNE
2022
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وافقت مجموعة أوبك+ باجتماعها الخميس على زيادة إنتاج النفط بواقع 648 ألف برميل يومياً في يوليو وبكمية مماثلة في أغسطس، وهو ما يتخطى الزيادات الشهرية السابقة المتفق عليها بين أعضاء المجموعة والبالغة 432 ألف برميل يومياً. وقدر تقرر اجتماع المجموعة المقبل في 30 حزيران الحالي.

كانت المجموعة المؤلفة من 23 دولة بينها روسيا، تضيف 432 ألف برميل يوميا بشكل ثابت كل شهر، بموجب خارطة طريق لاستعادة تخفيضات الإنتاج تدريجيا والتي تم فرضها في خضم الركود جراء الجائحة عام 2020، بحسب "أسوشيتد برس".

يأتي القرار وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبطئ الاقتصاد العالمي.

وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط والغاز في التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا واستنزاف القوة الشرائية للمستهلكين. تراجعت أسعار النفط الأميركي بنسبة 2.8% قبل الاجتماع. 

كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا من حيث المبدأ على تقليص تدريجي لواردات النفط الروسي بنسبة 75% في الوقت الحالي، وبنسبة 90% بحلول نهاية هذا العام، في أشد عقوبات الاتحاد ضد موسكو حتى الآن منذ الأزمة الأوكرانية.

 لكن خبراء يشككون بالقدرة على الوصول لهذه النسب من التخلي عن النفط الروسي، في ظل صعوبة الخيارات البديلة في الوقت الحالي.

وفي الصين، انتهى الإغلاق الصارم بهدف احتواء فيروس كوفيد-19 في شنغهاي بعد شهرين، مما أدى إلى توقعات بزيادة الطلب على الوقود، بحسب "رويترز". تضم أوبك+ أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا.

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