روسيا تريد مواصلة التعاون في إطار أوبك بلاس

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علن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء في ختام مشاورات جرت في السعودية أن بلاده التي تخضع لحظر نفطي فرضه الاتحاد الأوروبي، تود مواصلة التعاون في إطار اتفاقات أوبك بلاس.

اتّفقت دول الاتّحاد الـ27 خلال قمّة في بروكسل مساء الإثنين على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في سادس مجموعة من العقوبات يفرضها التكتل على روسيا.

وتسعى بروكسل بذلك لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في الرياض إنه خلال محادثات مع وزراء خارجية دول الخليج في الرياض "بحثنا هذا الموضوع لكن فقط في إطار تأكيد الاتفاقات حول التعاون مع أوبك بلاس التي تم التوصل إليها وأكدها قادتنا مرارا".

وتابع أن "مبادئ التعاون على هذا الأساس تكون دائما مهمة".

وقللت روسيا حتى الآن من مفاعيل العقوبات الاقتصادية التي فرضها عليها الغرب ولا سيما مع اعتمادها على صادرات الغاز الذي يحتاج الأوروبيون إليه.