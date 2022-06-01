الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية “سو25” ومروحية Mi-8 و7 مسيّرات

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وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن آخر مستجدات سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

– تدمير خمسة مواقع قيادة و 29 منطقة تجمع عسكرية ومعدات عسكرية أوكرانية، بصواريخ روسية عالية الدقة.

– تصفية والقضاء على أكثر من 140 متطرفا، بالإضافة إلى 9 دبابات وعربات قتال مشاة، وبطارية غراد وغيرها من الأسلحة والعتاد عسكري الأوكراني.

– اسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلة “سو25” في منطقة سيرجيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ومروحية “مي 8” في منطقة خاركوف ، بالإضافة إلى سبع طائرات بدون طيار أوكرانية وصاروخين تابعين لمنظومة إطلاق الصواريخ المتعددة “سميرتش”.

– استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية مايصل إلى 200 متطرف و128 موقع قيادة و169 موقع إطلاق نار و 623 منطقة تجمع عسكرية.

-تصفية 24 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك بطارية من عيار 155 ملم مدافع هاوتزر M-777 الأمريكية ، ومدفع 2S7 Pion ، ومركبة قتالية من طراز BM-21 من نظام إطلاق صواريخ غراد المتعدد ، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة

-إجمالا، منذ بداية العملية، تم تدمير 3363 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1744 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 1077 طائرة بدون طيار، و 185 مقاتلة، و 129 مروحية.