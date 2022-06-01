أردوغان يسعى لإنشاء "منطقة آمنة” شمالي سوريا: سننتقل لمرحلة جديدة من العمليات العسكرية

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في عملياتها العسكرية شمالي سوريا، والرامية إلى “إنشاء منطقة آمنة”، بهدف “حماية تركيا من هجمات حزب العمال الكردستاني”، وفق قوله.

وقال إردوغان خلال كلمة أمام كتلته الحزبية في البرلمان التركي الأربعاء: “نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارنا المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً شمالي سوريا، وتطهير تل رفعت ومنبج من الإرهابيين”.

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي إنّ “حلف شمال الأطلسي مؤسسة أمنية، وليس مهمته دعم التنظيمات الإرهابية”.

وأضاف أنّ “تركيا لم تتلق بعد أي مقترحات ملموسة لمعالجة مخاوفها بشأن تقدم فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي”، والذي كانت أنقرة قد اعترضت عليه على أساس أنّ الدولتين تدعمان جماعات تعتبرها أنقرة إرهابية.

وأشار إردوغان إلى أنّ بلاده تريد أن ترى “نهجاّ صادقاً” من البلدين فيما يتعلق بمخاوفها، موضحاً أنّ “أنقرة لن تغير رأيها إلا إذا رأت خطوات ملموسة وملزمة”.