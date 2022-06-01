الكرملين: لا نملك معلومات عن ظروف مقتل الصحافي الفرنسي في أوكرانيا

A + A -

أعلن الكرملين، اليوم، أنه "لا يملك معلومات عن ظروف مقتل الصحافي الفرنسي فريديريك لوكلير إيمهوف في أوكرانيا" في قصف نسب إلى القوات الروسية.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين: "من أجل استخلاص نتائج، يجب الحصول على معلومات مفصلة عن مكان حدوث ذلك، في أي ظروف، ما هي الحقيقة، وما ليس الحقيقة. لكن لا نمتلك معلومات كهذه".



وأشار إلى أن ذلك من اختصاص "وزارة الدفاع" التي لم تعلق بعد على الحادثة منذ وقوعها قبل يومين.



وذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" ان تصريح بيسكوف هو الأول الصادر عن مسؤول روسي في شأن مقتل الصحافي الفرنسي فريديريك لوكلير إيمهوف العامل لدى قناة "بي اف ام تي في" بعدما قتل الاثنين في شرق أوكرانيا بشظية خلال قصف اثر عملية إنسانية.



ولفتت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في تغريدة إلى أن المراسل الذي يبلغ من العمر 32 عاما "قُتل بقصف روسي".



وأعلن مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب الاثنين فتح تحقيق في جرائم الحرب بعد وفاة الصحافي.