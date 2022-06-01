فرق الإغاثة الكولومبية تحاول إنقاذ 14 عامل منجم علقوا بسبب انفجار

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أعلنت السلطات الكولومبية أنّ فرق الإغاثة تحاول إنقاذ 14 عاملاً علقوا داخل منجمهم في شمال البلاد إثر انفجار خلّف أيضاً جريحاً واحداً على الأقلّ.

وفي تصريح لقناة تلفزيونية محلية قال مانويل براديلا رئيس بلدية زوليا حيث يقع المنجم "نحن لم نفقد الأمل. نأمل أن يتمّ العثور على هؤلاء الأشخاص الـ14 المحاصرين أحياء".

ووقع الحادث في منجم للفحم الحجري في زوليا بمقاطعة سانتاندير الشمالية المتاخمة لفنزويلا.

وقال براديلا إنّ عاملاً آخر كان خارج المنجم أصيب بجروح من جرّاء الانفجار و"الحروق تغطّي سائر أنحاء جسده".

وبحسب المسؤول عن الصحّة في البلدية غيرسون هويوس، فإنّ المنجم كان يعمل بشكل قانوني و"هو يتبع لمجمّع كاربوماكس".

وفتحت السلطات تحقيقاً لتحديد سبب الانفجار الذي وقع عصر الإثنين.

وفي حين كانت فرق الإغاثة تحاول إنقاذ العمّال الـ14، كان عدد من أقارب هؤلاء ينتظرون بالقرب من المنجم، وبعضهم يبكي.

وتمثّل المناجم والنفط أبرز قطاعات التصدير في كولومبيا.

وفي 2021 سجّلت كولومبيا، رابع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، سقوط 148 قتيلاً في حوادث منجمية.