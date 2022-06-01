living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن: سنزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية لضرب أهداف روسية رئيسية

1
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تطورا حتى تتمكن من "ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة".

وفي مقال للرأي في صحيفة "نيويورك تايمز"، قال بايدن: "لقد تحركنا بسرعة لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من القتال في ساحة المعركة وتكون في أقوى وضع ممكن على طاولة المفاوضات".

وقال بايدن: "نحن لا نشجع أوكرانيا ولا نمكنها لتوجيه ضربات عسكرية تتجاوز حدودها. ما دامت الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يتعرضوا لهجوم فلن ننخرط بشكل مباشر في النزاع".

وأكد الرئيس الأميركي: "نحن لا نسعى لحرب بين حلف الناتو وروسيا".

وكان قد أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية أنه سيجري تسليم القوات الأوكرانية نظام "هيمارس" في الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤول في البنتاغون، في تصريحه لـ"سكاي نيوز عربية"، إن القوات الأوكرانية ستتسلم، في الأسابيع المقبلة، نظام "هيمارس" الصاروخي المدفعي، مضيفا أن ذلك "لا يهدد روسيا".

وأشار إلى أن المجموعة الدفاعية لدعم أوكرانيا ستجتمع بعد أسبوعين في بروكسل وستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية ودفاعية جديدة لكييف.

ويأتي الحديث عن نظام "هيمارس" بعدما استبعد بايدن تزويد أوكرانيا بقاذفات صواريخ متعددة "MLRS" قادرة على الوصول إلى الأراضي الروسية.

وكانت شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤولين أميركيين بارزين قولهم إن إدارة بايدن تستعد للارتقاء بنوع الأسلحة التي تقدمها إلى أوكرانيا.

وطالب المسؤولون الأوكرانيون، في أكثر من مناسبة، بـ"أسلحة أقوى وأثقل" لمواجهة التقدم المستمر للقوات الروسية، التي تركز مؤخرا كل جهودها على مناطق دونيتسك ولوهانسك الشرقية.

نظام هيمارس

ويعد "هيمارس" (M142) نظاما صاروخيا مدفعيا عالي الحركة، وهو عبارة عن قاذفة صواريخ خفيفة جرى تطويرها في أواخر التسعينيات لفائدة الجيش الأميركي.

وتحمل "هيمارس" 6 صواريخ أو صاروخا واحدا من نوع "MGM-140 ATACMS" على المركبة التكتيكية المتوسطة "FMTV"، التي يبلغ وزنها 5 أطنان، ويبلغ مداها نحو 480 كيلومترا، إلى جانب سرعة إطلاق تصل إلى 85 كيلومترا في الساعة.

وقال موقع "فوربس" الأميركي إن يمكن لنظام "هيمارس"، الذي تنتجه شركة "لوكهيد مارتن"، أن يساعد القوات الأوكرانية في القضاء على بعض وحدات المدفعية الروسية التي تركزت في شرق أوكرانيا.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout