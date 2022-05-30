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مقعد متنكر بزي امرأة يقذف «الموناليزا» بقطعة حلوى

30
MAY
2022
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ظهرت على مواقع التواصل، أمس، عدة تسجيلات لرجل يقذف لوحة «الموناليزا» بقطعة من الحلوى اللزجة. واللوحة المعروفة أيضاً باسم «الجيوكاندا» للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي هي الأشهر بين مقتنيات متحف «اللوفر» في باريس. ولم يعلق مسؤولوه على الحادث الذي وقع أول من أمس.
وذكر شهود عيان أن المشهد كان غريباً وأقرب إلى العرض المسرحي، لا سيما أن الرجل كان متنكراً في زي سيدة عجوز قعيدة كرسي ذي عجلات. وحال وصوله أمام اللوحة نهض من كرسيه وحاول كسر الزجاج الذي يحمي اللوحة ثم أخرج قطعة «غاتوه» وقام بتلطيخه. بعد ذلك رمى ورداً على الزوار الذين كانوا في الصالة قبل أن يتمكن الحراس من السيطرة عليه. كما نشر آخرون تسجيلات للحراس وهم يغسلون الزجاج الحامي للوحة بينما تولى أحدهم سحب الكرسي المتحرك الذي تركه المعتدي وراءه. ونقل بعضهم عنه قوله إنه أراد لفت الانتباه لأزمة البيئة. وفيما بعد ظهر الرجل يتحدث في مقطع قصير تبادله عدد من مواقع التواصل، في أحد أروقة المتحف، محاطاً برجال الأمن الذين يحثونه على مغادرة المكان. وكان مرتدياً ثوباً أبيض وشعراً مستعاراً. ومما قاله: «فكروا بالأرض. هناك أناس يدمرونها. أيها الفنانون أنتم تدعون للحفاظ على البيئة ولهذا قمت بهذا العمل. فكروا بالمجرة».
وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها «الموناليزا» لمحاولات تشويهها. ومن آخرها محاولة جرت عام 2009 حين رمت سائحة روسية قدحاً في اتجاه العازل الزجاجي للوحة. وقد تحطم القدح لكن اللوحة لم تصب بضرر. وأعلنت إدارة المتحف الأكبر في العالم، يومذاك، تقدمها بدعوى قضائية ضد الزائرة المعتدية. لتجنب أي هجوم على اللوحة التي يزورها ملايين المتفرجين، كل عام، لا تقدر بثمن، كانت الإدارة قد وضعت أمامها جداراً زجاجياً مصفحاً، مع غلاف خاص للتحكم بعوامل الرطوبة والحرارة.

الشرق الأوسط
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