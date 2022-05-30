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وزيرة خارجية فرنسا: شروط الحوار بين موسكو وكييف غير متوفرة حتى الآن

30
MAY
2022
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أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، عن قناعتها بأن الظروف لم تتوفر بعد لبدء الحوار بين السلطات الروسية وأوكرانيا.

وقالت كولونا: "نعتقد أنه في يوم ما يجب إقامة حوار (بين روسيا وأوكرانيا)، ولكن حتى الآن لم تتهيأ الظروف لذلك. سأقول لكم بصراحة: لا أعتقد أن هناك ظروفا مناسبة لحوار مستقبلي. يجب أن تستمر المفاوضات لجعل هذا ممكنا".

وأشارت إلى أن باريس قلقة بشأن تطور الوضع في أوكرانيا، وبالتالي تعتزم تكثيف جهودها الدبلوماسية.

وفي محادثة هاتفية يوم السبت، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفاوض مباشرة مع فلاديمير زيلينسكي، والسعي إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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