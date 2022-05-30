living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خام برنت يرتفع فوق 120 دولارا للبرميل

30
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهرين، اليوم الإثنين، ليصل سعر برنت فوق 120 دولارا، في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الارتفاع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أو 0.51٪، إلى 120.04 دولارا للبرميل الساعة 04:39 بتوقيت غرينتش، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا، أو 0.85٪، إلى 116.06 دولارا للبرميل، لتواصل مكاسب قوية عن الأسبوع الماضي.

وكانت آخر مرة خرق فيها خام برنت مستوى 120 دولارا للبرميل في أواخر مارس، قبل وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي.

ودفعت هذه الخطوة سعر خام برنت إلى أدنى مستوى له عند 98 دولارا للبرميل في أوائل أبريل، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن حظر النفط الروسي.

المصدر: The Hill

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout