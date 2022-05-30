خام برنت يرتفع فوق 120 دولارا للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهرين، اليوم الإثنين، ليصل سعر برنت فوق 120 دولارا، في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الارتفاع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أو 0.51٪، إلى 120.04 دولارا للبرميل الساعة 04:39 بتوقيت غرينتش، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا، أو 0.85٪، إلى 116.06 دولارا للبرميل، لتواصل مكاسب قوية عن الأسبوع الماضي.

وكانت آخر مرة خرق فيها خام برنت مستوى 120 دولارا للبرميل في أواخر مارس، قبل وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي.

ودفعت هذه الخطوة سعر خام برنت إلى أدنى مستوى له عند 98 دولارا للبرميل في أوائل أبريل، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن حظر النفط الروسي.

المصدر: The Hill