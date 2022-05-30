“غازبروم” تعلق إمدادات الغاز إلى هولندا

وأضاف: “حتى نهاية يوم العمل بتاريخ 30 أيار/مايو (موعد سداد المدفوعات وفقا للعقد) لم تتلق “غازبروم إكسبورت” من شركة “غازتيرا” المدفوعات مقابل إمدادات الغاز لشهر نيسان/أبريل. بناء على ذلك، قامت “غازبروم إكسبورت” بإشعار “غازتيرا” بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من 31 أيار/مايو 2022 وحتى وقت سداد المدفوعات وفقا للنظام المذكور في القرار”.

هذا وأفاد بيان لشركة “غازتيرا” الهولندية للطاقة، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن: “شركة “غازتيرَا” قررت عدم الامتثال لمطالبات الدفع التي أعلنتها “غازبروم” من جانب واحد، والواردة في مرسوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن المدفوعات مقابل الغاز الروسي”.