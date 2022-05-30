“غازبروم” تعلق إمدادات الغاز إلى هولندا

A+
A-
أعلنت شركة “غازبروم إكسبورت” الروسية، اليوم الإثنين، أنها لم تتلق من شركة “غازوتيرا” الهولندية أي مدفوعات بالروبل مقابل إمدادات الغاز لشهر نيسان/أبريل، حتى نهاية يوم العمل بتاريخ 30 مايو/ أيار، مؤكدة أنها ستوقف إمدادات الغاز بدءا من 31 مايو، لحين الدفع بنظام المدفوعات الجديد.
وقالت الشركة في بيان: “أخطرت شركة “غازتيرَا” الهولندية للطاقة شركة “غازبروم إكسبورت”، بأنها لا تنوي سداد مدفوعات الغاز الموردة بالروبل وفقًا لمرسوم الرئيس الروسي رقم 172 بتاريخ 31 آذار/مارس 2022 ووفقًا لـ المخطط الذي اقترحته شركة غازبروم للتصدير”.
وأضاف: “حتى نهاية يوم العمل بتاريخ 30 أيار/مايو (موعد سداد المدفوعات وفقا للعقد) لم تتلق “غازبروم إكسبورت” من شركة “غازتيرا” المدفوعات مقابل إمدادات الغاز لشهر نيسان/أبريل. بناء على ذلك، قامت “غازبروم إكسبورت” بإشعار “غازتيرا” بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من 31 أيار/مايو 2022 وحتى وقت سداد المدفوعات وفقا للنظام المذكور في القرار”.
هذا وأفاد بيان لشركة “غازتيرا” الهولندية للطاقة، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن: “شركة “غازتيرَا” قررت عدم الامتثال لمطالبات الدفع التي أعلنتها “غازبروم” من جانب واحد، والواردة في مرسوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن المدفوعات مقابل الغاز الروسي”.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى “الدول غير الصديقة” تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي، ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، وذلك ردا على العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.
في وقت سابق، أوقفت شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى شركة” غازوم” الفنلندية تمامًا بسبب عدم الدفع بموجب المخطط الجديد، والذي يقتضي الدفع بالعملة الروسية، بعد أيام من قرار فنلندا الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) برغم المعارضة الروسية.