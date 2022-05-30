أم "تذبح" أطفالها وتترك رسالة بخط اليد!

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أصدرت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، بيانا بشأن جريمة قتل بشعة راح ضحيتها 3 أطفال، عثر عليهم مذبوحين في منزل الأسرة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل.

وتجري الأجهزة المختصة تحقيقات واسعة لكشف غموض واقعة مقتل الأطفال الثلاثة بقرية ميت تمامة التابعة لمركز ومدينة منية النصر، وفق صحيفة الأهرام.

وتوصلت التحريات الأولية، وفقا لشهود العيان، إلى تورط الأم في ارتكاب الجريمة، وأنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة في الآونة الأخيرة وحاولت الانتحار بعد تنفيذ الجريمة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا على حسابها في فيسبوك يفيد بتلقي الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية بلاغا عن سيدة ألقت بنفسها أمام جرار زراعي، ما أصابها بجروح.

"وبالانتقال لمحل إقامتها، عثر بإحدى غرف منزلها على أطفالها الصغار متوفيين وعليهم آثار جروح وبجوارهم آلة حادة بها آثار دماء".

وعثرت السلطات على ورقة مدونة بخط اليد للأم موجهة إلى زوجها الذي يعمل بالخارج تفيد باعترافها بارتكاب الواقعة، "ما يدلل على اهتزازها النفسى"، وفق بيان الداخلية.

وكان أهالي القرية عثروا، الاثنين، على السيدة مصابة وملقاة على الطريق وبها إصابات متعددة، تم نقلها للمستشفى لسوء حالتها، كما عثروا على أطفالها الثلاثة مذبوحين داخل المنزل.

وقالت الأهرام إن المتهمة خريجة جامعية، تبلغ من العمر 30 عاما وزوجها (33 عاما) يعمل بالسعودية، وهما مقيمان بقرية ميت تمامة.

والأطفال الضحايا هم بعمر ثلاثة شهور، وخمس سنوات، و10 سنوات.