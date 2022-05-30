مدفيديف يصف قراراً لبايدن بأنه "تصرف عاقل"

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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم إمداد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ القادرة على بلوغ الأراضي الروسية بأنه تصرف عاقل.

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن اليوم الاثنين في قناته على تيليغرام: "بايدن قال إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية قادرة على ضرب روسيا. تصرف عاقل".

وأضاف مدفيديف "وإلا، فعند مهاجمة مدننا لكانت القوات المسلحة الروسية قد نفذت تهديدها وضربت مراكز اتخاذ هذه القرارات الإجرامية"، مشيرا إلى أن بعض هذه المراكز "غير موجودة في كييف على الإطلاق"، مختتما: "أما ما بعد ذلك، فلا داعي للشرح".