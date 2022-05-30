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زاخاروفا تنتقد تصريح وزيرة الخارجية البريطانية حول "التأثير الضار" لروسيا على البلقان

30
MAY
2022
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انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريح وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بشأن "التأثير الضار" لروسيا على منطقة شبه جزيرة البلقان.

وقالت زاخاروفا في منشور على قناتها في "تيليغرام": "خلال زيارة وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، وخبيرة التاريخ والجغرافيا إلى البلقان، حثت شعب البوسنة والهرسك على عدم الوثوق بروسيا التي "لها تأثير ضار" على هذه المنطقة. وتهامس الخبراء أنه خلال المفاوضات البريطانية البوسنية، تم التطرق إلى موضوع دخول البلاد إلى "البيت أوروبي الواحد" وانضمامها إلى الناتو".

ووصفت تأثير الناتو على البلقان بأنه "مدمر وغير أخلاقي"، مشيرة إلى قصف الحلف ليوغوسلافيا باستخدام اليورانيوم.

وتابعت "ليز تراس الذكية تعرف بأمر "غزو المغول والتتار لأوكرانيا"، لكنها لا تعرف شيئا عن قصف الناتو لبلغراد.

وألقت تراس خطابا في سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك، في 26 مايو، حيث زارت المنطقة لإعادة تأكيد التزام المملكة المتحدة بـ "السلام والاستقرار في غرب البلقان".

  تاس

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