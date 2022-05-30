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افتتاح أطول جسر زجاجي في العالم... فأين يقع؟

30
MAY
2022
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افادت وكالة " رويترز " ان فيتنام افتتحت أطول جسر زجاجي في العالم أمام الجمهور خلال الأسبوع الحالي وصُنعت أرضيته من زجاج قوي ذي ثلاث طبقات حتى يكون قادرا على تحمل وجود 450 شخصا فوقه في نفس الوقت.

الجسر الذي أطلق عليه باخ لونغ أو (التنين الأبيض) هو جسر طويل معلق يبلغ طوله 632 مترا، وصُنعت أرضيته من زجاج قوي ذي ثلاث طبقات يبلغ سمكها 40 ملليمتر ويربط بين قمتين جبليتين على ارتفاع 150 مترا ويوجد أسفله واد سحيق، كما يكتمل الجسر بمسار يبلغ طوله 342 مترا يلتف حول منحدر جبلي شاهق الارتفاع.

وقام ممثل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، غلين بولارد بتسليم شهادة للمسؤولين عن الجسر الزجاجي لتأكيد اعتراف الموسوعة بتحقيقه رقما قياسيا جديدا باعتباره الأطول في العالم، وذلك خلال احتفال الافتتاح الرسمي.

ووصف الجسر بأنه "عمل هندسي رائع ومدهش إذ أنه حافظ على كل سمات الطبيعة المحيطة به والخضرة والصخور رغم بنائه داخل أحد جانبي المنحدر الجبلي"، معبرا عن إعتقاده بأن الجسر سيجتذب العديد من السياح لزيارته.

وكانت الصين صاحبة الرقم القياسي العالمي السابق لأطول جسر زجاجي في العالم بإقليم قوانغدونغ حيث بلغ طوله 526 مترا.

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