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بوتن ومكالمة الـ80 دقيقة.. تفاصيل مناورة أوروبية وشروط روسية

30
MAY
2022
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اتصالات هاتفية مكثفة خلال الـ48 ساعة ماضية، طرفاها أوروبا والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في محاولة لتجنب سيناريوهات أسوأ فيما يخص عدة ملفات على رأسها الطاقة والغذاء.


محاولات دولية آخرها حسب الكرملين، التخطيط لمكالمة هاتفية مطولة بين الرئيس فلاديمير بوتن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، حيث من المكرر أن يقوم الأخير بعرض جديد من أجل مباحثات السلام بين كييف وموسكو.

المحادثات الهاتفية وصفها الخبراء بالمناورة الأوروبية الجديدة لإحياء مباحثات السلام بين موسكو وكييف، في الوقت الذي تحقق فيه روسيا مكاسب ميدانية وتركيز الاهتمام العسكري على شرق أوكرانيا الذي أوشك على السقوط.

مكالمة الـ80 دقيقة

"وقف السلاح مقابل الحبوب"، هكذا وصف الباحث الروسي في شؤون العلاقات الدولية أليكسي ستاريكوف، المكالمة الأخيرة التي تمت السبت، مع قادة كل من فرنسا وألمانيا بالرئيس فلاديمير بوتن والتي استمرت قرابة 80 دقيقة.

وأكد أليكسي ستاريكوف أن روسيا جاءت في صدارة الدول المصدرة للحبوب، وبالأخص محصول القمح في العالم خلال 2020-2022 بـ37.3 ملايين طن، وسط توقعات بارتفاع أسعاره مقتربة من المستويات القياسية التي سجلتها في عام 2008 وأن تتجاوزها في الأيام المقبلة، بخلاف دفع قيمة الغاز مقابل الروبل والذي هز جميع اقتصاديات أوروبا بلا استثناء، وبدأت العديد من الشركات الأوروبية في شراء الغاز بعملة روسيا الوطنية.

وأوضح الباحث الروسي في شؤون العلاقات الدولية، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المكالمات الغربية على روسيا تزداد عقب كل تقدم عسكري على الأرض ومع اقتراب حسم الموقف، بخلاف أن أوروبا علمت جيدًا أن وسيلة العقوبات والضغط الذي تمارسه واشنطن لا يؤديان إلى نتائج إيجابية، مشيرًا إلى حالة الانقسام التي تعيشها القارة العجوز وإخفاقها في التوصل إلى اتفاق حول مقاطعة النفط الروسي.

وخلال المحادثة التي أجراها المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسي، أصرا على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، وطالبا بإطلاق سراح المقاتلين الأوكرانيين الذين كانوا مختبئين داخل مصانع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، والذين أسرتهم القوات الروسية بعد استسلامهم.

وقالت الرئاسة الفرنسية عقب الاتصال الهاتفي إن "رئيس الجمهورية والمستشار الألماني طلبا الإفراج عن نحو 2500 من المدافعين عن أزوفستال، وهم أسرى حرب لدى القوات الروسية".

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